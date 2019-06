Kathy Salosny dijo que cree en los duendes y jura que vive con ellos 14 junio

Hace unos días Kathy Salosny sorprendió en el «Muy Buenos Días», luego de revelar que es una fuerte creyente en los duendes, además de asegurar que vive con ellos.

Ahora en conversación con el diario La Cuarta, la animadora de «No culpes a la noche» profundizó más en el tema, donde volvió a comentar que le da lo mismo que la traten de «chiflada».

Frente a esto, Kathy contó «vivo en una casa hace 9 años, antigua, del año 70, y fue un amigo con el cual vivía el primero que descubrió esto de los duendes. Al principio, como toda la gente, no creía, pero con el tiempo se fue haciendo más evidente. Se me desaparecían cosas chicas y después aparecían en lugares bien insólitos y visibles, era muy raro y reiterado».

Sobre el qué la hace pensar que son duendes y no algún animal. Kathy señaló que «pasan por el lado de mi pieza y quiero creer en esto y le adjudico una cosa positiva. Dicen que son traviesos, porque me esconden las joyas, después aparecen, a no ser que yo sea sonámbula».

También te puede interesar: Parlamentaria peruana confundió a actriz porno con científica chilena

«Por qué vamos a ser tan pretenciosos y pensar que somos los únicos seres que existimos. Además, como yo tengo una vida bastante solitaria, es más fácil percibir otro tipo de cosas que en una casa que está llena. De pronto escucho cosas, siento presencias, quizás estoy sugestionada, pero al final quiero creer que sí, que me cuidan, y ojalá algún día se presenten y coman en mi mesa» agregó la actriz.

De acuerdo a su apariencia, Kathy Salosny bromeó comentando que «son de 1.85 metros, de 45 años», para luego comentar que «la verdad es que me los imagino como miniaturas, amorosos, divertidos. Sombritas, energías, no tienen una forma específica».

Junto con esto, afirmó que «yo les hablo y ya me acostumbré, porque cuando se me desaparece algo les digo, ‘ya duendecillos háganme aparecer los aros’, y al tiempo después aparecen. Les pido que me cuiden, tengo como buena onda con ellos. La Sol (su perrita) siempre se asoma en el segundo piso, en una parte que da a un patio chiquitito que hay en mi casa. Mueve la cola, gime y yo me pongo al lado de ella, miro y nunca hay nada. Pienso que capaz vea a los duendes».

Frente a lo que opinan sus amigos sobre estas criaturas, Kathy reveló que «¡se cagan de la risa! De hecho todo mi equipo de No Culpes a la Noche se mueren de la risa, me dicen ‘eeeeella la duende’, ‘dile a los duendes que vengan a la pauta'».

«Pero a mí me da lo mismo, no sé si existen o no pero yo prefiero creer que sí. El ser humano siempre quiere buscarle una explicación a todo, pero de pronto creo que es más entretenido en la vida cuando una no le busca tanto eso y juega un poquito con la ficción, ¿por qué no?» comentó.

Finalmente Kathy Salosny comentó que nunca ha hecho una limpieza espiritual en su casa porque «creo que la energía es de uno no más y mi casa tiene súper rica energía, adoro mi casa y los que habitan ahí son positivos».