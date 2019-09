Ignacia Michelson y su quiebre con Sargento Rap: «Él me bloqueó y no hablamos más» 12 septiembre

No cabe duda que Ignacia Michelson se convirtió en una de las participantes más polémicas y populares de «Resistiré», sobre todo por su relación con Sargento Rap, la cual en su corto tiempo de duración pasó por una serie de complicados momentos.

Tanto así que incluso estuvieron esperando un hijo, el cual lamentablemente perdieron, lo cual llevó a que su pololeo se desgastará y terminaran en muy malos términos. Tanto así que durante un concierto de Paloma Mami, la chiquilla gritó duros mensajes contra el mexicano.

Ahora Ignacia conversó con Julio César Rodríguez en el late «Siganme los Buenos», donde se refirió en extenso a su quiebre y por todos los difíciles momentos que pasó.

Sobre el momento del quiebre aseguró que fue de un momento para el otro y que ni siquiera conversaron. «Hasta el día de hoy yo no puedo hablar de él, porque fue el papá de mi hijo que yo perdí. Entonces, nunca podría hablar mal de él. Pero, ¿de que él me hizo daño? Sí, total. ¿De que no supe bien los motivos del término? También. Él me bloqueó y no hablamos más».

Junto con esto, Ignacia señaló que cree que parte de los motivos del quiebre, es que el mexicano es «muy celoso» y que siempre le «sacó en cara» que no se fuera al país del norte con él, aunque ella ya tuviera proyectos listos en Chilito.

Otra de las cosas que conversó es sobre la pérdida de su bebé, comentando que es una situación que todavía le sigue afectando mucho. «A mí me da lo mismo que me trataran de puta, que me cagué a esta. Pero hablar de un tema tan fuerte, pucha, voy a ponerme a llorar… Pero es un tema súper fuerte para mí. Yo estaba muy ilusionada. Ya tenía trece semanas cuando lo perdí. Estaba muy enamorada. Esos días que yo perdí la guagua, estuvimos peleados y tuve tres días que no hablábamos con Sargento acá en Chile…».

Sobre algunas de las peleas que tuvieron en este tiempo, Ignacia se echó la culpa por varias de ellas. «Con Luis estábamos muy ilusionados con el bebé. Todo giraba en torno al bebé. Mi familia estaba feliz. La de él también. Todo estaba bien. Nos peleamos porque… No te voy a mentir, yo me comportaba como una perra con él».

Finalmente Ignacia se refirió a los complicados primeros días tras perder a su hijo. «Él (Sargento) quedó muy afectado. Yo dormía y lo escuchaba en la noche llorando. Tuvimos que ir a terapia también. Sigo en terapia. Entonces, cuando me dicen ‘es mentira’, ‘oye, anda a la clínica y pregunta’. Yo no voy a mentir con algo así. Estaba súper emocionada, o sea, era todo».