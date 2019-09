Adriana Barrientos responde a las críticas a sus fotitos destapadas: «Son casi puras niñas que no se preocupan de su físico» 6 septiembre

Hace unos días te contamos que Adriana Barrientos se llenó de críticas y malos comentarios en Instagram, luego de que publicara un video luciendo un diminuto bikini, que forma parte de una colección que trajo directamente desde Miami.

Pero en vez de que sus seguidores alabaran su nuevo emprendimiento o la piropearan por sus curvas, a algunos les cargó que luciera la pequeña prenda. Es más en varios de los comentarios que dejaron en la publicación la trataban de «Enferma», «rancia» y «vulgar», incluso aseguraron que ya «no estaba en edad» para usar ese tipo de ropa.

Es por eso que en conversación con el portal Página 7, Adriana se defendió de la mala onda que recibió y comentó que: «Hay varias personas que a cara oculta te denigran, te empiezan a buscar las imperfecciones».

Junto con esto Adriana aseguró que «me dicen cada cosa. Pero después veo las fotos de la gente que me critica y son casi puras niñas que no se preocupan de su físico, y pienso bueno qué pena, quizás para ellas el físico pasó a segundo plano, pero ¿por qué critican el mío si no se cuidan el de ellas?».

En forma de broma, la modelo de 39 años dijo que «yo estoy súper contenta con lo que Dios me dio y lo que el cirujano ayudó también» además de ironizar con que «lo siento, ahora estoy comenzando con mi pyme. Cuando sea millonaria voy a contratar grandes modelos nacionales para que los desfilen. Pero mientras se tienen que conformar conmigo».