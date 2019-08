Tonka Tomicic contó lo que piensa su marido de su nuevo look 2 agosto

Sin duda que hace algunas semanas Tonka Tomicic revolucionó no solo a sus seguidores sino que a los televidentes, luego de aparecer en pantalla con un radical cambio de look.

Y si bien hace un tiempo la animadora de «Bienvenidos» ya había optado por llevar el pelo corto, ahora fue más allá y lo tiño de un tono rubio platinado. Un cambio tan drástico que llevó a varios medios a hablar del tema.

Según la propia Tonka, la inspiración de su nueva imagen nació a raíz de la modelo y actriz internacional Ruby Rose.

En entrevista con Página 7, Tonka confesó que es lo que le gusta de su look: «Ahora me gusta más como está, porque se nota la raíz, se ve como bicolor, con profundidad».

Pero este radical cambio de apariencia no so lo hizo para verse distinta, sino que también llegó con una potente reflexión. «Las mujeres que estamos en los medios de comunicación tienen por lo general una belleza clásica o una forma de verse como estándar. Pero yo creo que no tiene que ser así».

Pues para Tonka esto significa que: «No por estar en un lugar tienes que ser y vestirte de una manera, no tiene nada que ver con tu calidad profesional. Hay que botar esos estigmas y buscar algo diferente, e ir abriendo las posibilidades para la gente que tiene un look distinto».

También reveló lo que piensa su esposo Parived, señalando que: «A Antonio le gustó. Dijo que me veía luminosa. Ahora tiene una mujer rubia».

Es más, incluso bromeo con el asunto asegurando que «es mejor po, así no se aburre».