«No saben que trabajan para mi» Karol Lucero no está ni ahí con los críticos 22 agosto

Durante estos días, Karol Lucero se encuentra viajando por el mundo junto a su polola, María Francisca Virgilio, aprovechando sus vacaciones, además de publicar varias postales de su descanso a través de redes sociales.

Así fue como pasó en una de sus últimas publicaciones, donde el panelista de «Mucho Gusto» aparece junto a su polola posando felices en Hong Kong.

Y fue en esta misma publicación donde una de sus seguidoras le preguntó al ex chico Yingo: «Karol, ¿por qué la gente te tira mala onda en Twitter?». Frente a lo que el chiquillo le respondió: «Da Igual… veo el lado positivo; es un grupo insignificante que no supera 10k donde ninguno me conoce realmente y que además no saben que trabajan para mí».

Obviamente que su respuesta de inmediato causó gran debate en redes sociales, pues mientras algunos aplaudieron su forma de contestar, otros lo criticaron por creerse más de lo que es.

Recordemos que el día de ayer te contamos sobre la gran cantidad de críticas y burlas que recibió Karol Lucero a través de redes sociales, luego de que publicara una foto en la que aparece completamente desnudo.