Marco Antonio Solís se va en contra del reggaetón: «No puede ser duradero, porque no se hace con el alma» 26 julio

Durante los últimos años, varios de los artistas románticos latinoamericanos, que se hicieron reconocidos en el mundo de la música gracias a las baladas románticas, han decidido incursionar en el género urbano. Pero al parecer Marco Antonio Solís no tiene planeado unirse a esa tendencia.

Pues en una reciente entrevista con la revista GQ, el cantante mexicano dio su dura opinión frente al reggaetón. «Hay que aceptarlo, son ritmos necesarios que por algo han gustado aunque no puede ser duradero, porque no se hace con el alma, no crece, no da frutos. El romance es el que no caduca» aseguró.

Solís, quien durante su larga carrera ha experimentado en varios géneros musicales, como el pop, ranchera, balada y hasta música tropical, entre otros, defendió sus canciones: «Son temas sin género sexual, le acomodan a todos. La clave es el amor» comentó.

A pesar de que sus impresiones sobre el reggaetón son más que claras, tampoco condena al género. Frente a la pregunta de si el reggaetón es lo peor que le ha pasado a la música, Solís señaló que: «No tanto así. Sus letras sí, de pronto, pero vivimos en un mundo liberal y es un género válido».