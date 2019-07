Luis Castillo: «Es un error desafortunado, garrafal y debí cerrar mi frase de otra manera» 11 julio

Variadas reacciones se produjeron tras los dichos del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien aseguró que los pacientes llegaban temprano a buscar hora a los recintos de salud porque lo consideran una instancia de reunión social. La desafortunada frase tuvo respuestas hasta de la vocera de la Agrupación de Pacientes de la Salud Pública, Rosa Vergara.

Ahora, en conversación con Mediodía en ADN, la autoridad ofreció una disculpa y explicó que «veo que se han ido malinterpretando algunos elementos que yo dije y que debería haber sido más sutil. Lo que yo dije y lo que me han preguntado en una entrevista muy larga es que efectivamente en el país existe mucho consultorio que todavía las personas tienen que ir a sacar hora y levantarse extraordinariamente temprano, como sucede allá en Coyhaique, donde hay mucho frío, y que hay gente a las 6 de la mañana tomando hora. Eso es muy indigno sobre todo para los adultos mayores y esta es una realidad que no solo se da en Cohayque si no que en muchos otros consultorios de Chile».

Luego, Castillo señaló: «Hoy día, gracias a la tecnología, es posible agendar por otras vías (telefónica o digital) sin ir físicamente al consultorio, pero, esta no es una realidad en todo el país y todavía vemos colas de espera de gente muy temprano y es una situación indigna que hay que terminar. Pero también dije que, y aquí creo que cometí un error garrafal al tema, que hay consultorios donde los comité de usuario han formado parte desde el momento mismo que nace el consultorio y que mucha gente va a los consultorio muy temprano. Una proporción de estas personas va a los consultorios como si fueran a su casa porque los conocen desde sus inicios, conocen a los directivos, a los administrativos y que forman parte cultural de su formación y muchos de ellos van a solucionar problemas de otras personas ahí mismo en los consultorios como orientadores».

El subsecretario continuó ahondando en su frase, diciendo que «en ellos (las personas) hay un elemento cultural que es casi un elemento social que permite que estos consultorios avancen y ahí creo que cometí un error porque no expliqué en detalle lo que pensaba. Eso fue todo.

Y agregó: «Conozco la realidad de la red asistencial como la palma de mi mano, llevo muchos años en este tema. Viajo y conozco la realidad de las regiones con algún grado de detalle, pero aquí creo que me equivoqué en no poder cerrar bien mi expresión de que ese sector culturalmente toma el consultorio como su casa, como su hogar y que van aquí y ayudan y orientan y son parte del desarrollo de estos».

Para finalizar, el subsecretario Castillo, dijo: «Creo que fue una frase que no expliqué bien, porque tengo un conocimiento súper acabado de los consultorios y las municipalidades a través de todo el país. Obviamente este problema persiste, en muchas partes del país, esta situación tan prolongada, indigna para muchas personas y es lo que realmente a nosotros nos preocupa resolver y solucionar, en eso estamos todos los días».

Antes de despedirse, Castillo volvió a ofrecer disculpas a toda la gente que se sintió pasada a llevar por sus dichos.