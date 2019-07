Leo Rey va a contar la firme sobre su salida de ‘La Noche’ en ‘Podemos Hablar’ 4 julio

En el adelanto del nuevo capítulo del estelar de Chilevisión «Podemos Hablar», se pudo ver que el cantante nacional Leo Rey formará parte de los invitados. Y de acuerdo a lo informado por el canal, se referirá a su polémica salida del grupo «La Noche».

Desde su estreno, en el estelar de conversación se han conocido varias historias desconocidas de los invitados. En el capítulo del viernes, junto al intérprete participarán Érika Olivera, Eduardo Cruz-Johnson, Patricia López, Betsy Camino y Rodrigo Goldberg.

De acuerdo a las imágenes reveladas por Chilevisión, Leo Rey apunta a que su ex compañero y líder del grupo, Alexítico, fue el principal responsable de la separación. «Por él me sentí traicionado y me dolió harto. Fuimos buenos amigos» reveló.

Frente a esto, Julián Elfenbein le pregunta a qué traición se refiere específicamente. «…Fue no haber cumplido la promesa de que el grupo cuando triunfara, todos íbamos a ser exitosos y eso no fue así» comentó.

Junto con esto habló de los problemas de dinero que también influyeron en el quiebre. «En términos económicos, hubieron muchos problemas de dinero, que nos afectaron a todos los de la banda, incluyéndome» sentenció.