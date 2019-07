Adriana Barrientos confesó que se enchuló el rostro 2 julio

En una entrevista con el diario La Cuarta, Adriana Barrientos reveló que durante la jornada del lunes decidió volver al quirófano para arreglarse un detalle de su rostro que le molestaba mucho: sus ojeras. Además contó detalles del trabajo que estuvo a cargo del doctor Rodrigo Ruiz.

«Siempre me dicen que tengo cara de cansada o que estoy enferma. No importa si dormí 15 horas, las ojeras que tengo siempre me hacen ver como con sueño» comenzó contando la polémica modelo.

También te puede interesar: Adriana Barrientos se atreve con foto sin filtros ni photoshop

Junto con esto, Adriana Barrientos aprovechó de entregar detalles sobre cómo fue el procedimiento. «Lo que me hice fue sacarme las ojeras, y eso con un procedimiento que no deja ningún tipo de cicatriz y que consiste en sacar la grasita que está en esa zona, entonces así la cara se ve más despejada». le aseguró al medio.

Adriana también confesó que le costó mucho tomar esa decisión, pues «estuve viendo varios médicos, y todos me decían lo mismo. Eso sí, no quiero quedar con cara como de sorpresa, jajajá, así es que busqué al mejor en este tipo de operaciones y ahí llegué donde el doctor Rodrigo».

Eso sí, confesó que esta no es la única cirugía que se realizará, pues la misma Adriana Barrientos confesó que en poco tiempo volverá a pabellón, solo que esta vez para agrandar su trasero.

«Próximamente me haré una cirugía para agrandar mi popín, que es uno de mis sueños» le confesó al diario nacional.