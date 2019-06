Hombre robó dos bancos a punta de paltas 10 junio

Una particular idea tuvo un ex convicto para entrar a robar a dos bancos en Israel a mediados de mayo. Resulta que el hombre amenazó a los presentes con activar una «granada» que tenía en la mano, la cual no resultó ser más que una palta pintada.

De acuerdo a lo consignado por The Times of Israel, el hombre ingresó a la sucursal del Postal Bank y le pasó una nota a la cajera en la cual le pedía que entregara todo el dinero.

Frente a la duda de la mujer, el ex convicto le aseguró que le lanzaría una granada, consiguiendo de esa forma cerca de 4.450 dólares (3.112.553 pesos chilenos).

A cinco días de su primer atraco, el sujeto repitió su hazaña en otra oficina del mismo banco, la cual se encontraba en un centro comercial. Luego de asegurar que volaría el lugar, logro escapar con 3.300 dólares en efectivo (2.308.185 de pesos chilenos).

Finalmente, la policía logró dar con el sospechoso, quien anteriormente ya había cumplido con una condena de tres años por robo con violencia. Junto con esto, al momento del arresto descubrieron que la «granada» era solo una palta.

Revisa el registro a continuación: