Coté López se descarga tras fallido cambio de look: «No dormí del dolor» 19 junio

Hace unos días Coté López sorprendió en redes sociales al mostrar su nuevo cambio de look, el cual finalmente resultó ser un desastre total. No porque a la chiquilla le haya quedado mal este nuevo peinado, sino que por lo incómodo y doloroso que resultó ser el proceso.

Así fue como la misma modelo lo explicó a través de su cuenta de Instagram, donde publicó varias imágenes de su bello trenzado capilar, el cual solamente le duró unas cuantas horas.

«Nunca más en la vida me hago trenzas, me había hecho a los 6 años es decir hace muuuuchos años. 11 años atrás. Pero puedo decirles que es lo peor» comenzó diciendo Coté López, fiel a su conocido estilo. Para luego agregar: «‘Es cómodo’, decían. ‘No necesitas lavarte el pelo’, decían».

La esposa del Mago Jiménez aseguró que «la primera noche NO dormí del dolor, no podía tomarme el pelo, me pinchaban, estaba desesperada por lavarme el pelo». El relato de Coté generó una ola de comentarios en su publicación, pues varios de sus seguidores defendieron este tipo de trenzas y le dieron tips, mientras que otros estuvieron de acuerdo con ella sobre lo incómodo de este peinado.

«Y recordemos que fueron 9 horas seguidas para hacerlas. Obvio que mientras escribo esto ya estoy sin trenzas… Me duraron la mañana aquí!» finalizó Coté López quien aprovechó de mostrar como quedó su pelo tras este corto cambio de look.

Aquí te dejamos algunas imágenes de su peinado: