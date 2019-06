Camila Aravena habla de su debut en el mundo del trap 7 junio

Esta semana te contamos que Camila Aravena, ex participante del extinto programa juvenil Yingo, publicó su primer sencillo y videoclip llamado, «Ya pasó tu tiempo», bajo el nombre artístico «La Maldita Cami».

La ex pokemona conversó con Las Últimas Noticias, donde reveló que esta canción está dedicada a un romance que tuvo por cuatro años. De acuerdo a ella «esto de la música es para cambiar mi vida, darle un giro».

Junto con esto, Camila aseguró que «de chica quise ser artista. Lo del trap empezó por una dececión amorosa, duré como cuatro años. Quería cerrar una etapa de mi vida».

También te puede interesar: Ex chica Yingo Camila Aravena estrenó su primera canción de trap

Además de agregar: «Siento que la persona con la que estuve me ataba de manos porque yo siempre quise hacer esto y lo hubiese hecho mucho antes. Él no me dejaba mostrarme, no me dejaba hacer mis cosas. Entonces esto fue un ‘ya no quiero estar más contigo, voy a cantar y te voy a hacer un tema, que era lo que siempre quise y nunca me apoyaste».

De acuerdo a Camila, escribir «Ya pasó tu tiempo» solamente le tomó una noche en la que «tenía rabia». «Cuando fui al estudio un amigo me aconsejó qué sacarle y ponerle. Grabé en el estudio Next Level Music y el video me lo grabó Ignacio Cruz» aseguró.

«El videoclip lo grabé hace un mes en la parcela de un amigo, y otras tomas en mi casa. Busqué apoyo en varias personas, varios cantantes pero nadie me ayudó. Yo pagué mi pista, el estudio, mi video. Ahora no necesito andar a la siga de nadie para que me hagan conocida. Con el internet todos podemos demostrar lo que queramos» finalizó.