Vale Roth se picó y le respondió a los que dicen que está muy operada 3 mayo

Ya es una costumbre que Vale Roth reciba una serie se malos comentarios a través de su cuenta de Instagram. Sobre todo en el último tiempo, donde una serie de críticos la han acusado de tener un «exceso de intervenciones» en su cara, lo que explicaría el por qué se ve tan cambiada.

Frente a tantos comentarios criticándola, la ex calle 7 se aburrió y decidió responder a través de sus historias de Instagram, con una foto de cuando tenía solamente 15 años, donde se le ve la cara sin ninguna intervención estética.

En la imagen, Vale Roth quiso dejar en claro que sigue manteniendo su misma nariz y pómulos, afirmando que la única cirugía que tiene en el rostro es la de los labios, de la cual se arrepiente profundamente.

«Ojo que mi nariz supuestamente está operada y me puse pómulos también”,escribió en la imagen, agregando que: “¡Siempre los he tenido así!! El hocico de pato no más me arrepiento jajaja».