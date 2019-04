Participante de MasterChef hizo bolsa a Christopher Carpentier 5 abril

La nueva temporada de MasterChef Chile, es un éxito durante sus días de emisión y la gente ya tiene a sus concursantes favoritos. Pero pese a que tiene enganchado al público, de todas maneras la polémica rodea al espacio. Especialmente luego de las declaraciones de uno de sus participantes. El empresario Ignacio Giannini, que se fue con todo en contra de Christopher Carpentier.

En conversación con LUN, Giannini comentó: “Lo encuentro muy yo-yo y no le ha ganado a nadie. Soy el único concursante que se atreve a pararle los carros”.

También te puede interesar: Hicieron pebre a cabro de MasterChef por pelar a las pantrucas

Con los capítulos que lleva al aire, muchos consideran que el empresario es el “villano” del nuevo ciclo de MasterChef, lo que a él no le molesta.

“En este país el villano es el que dice la verdad. No me molesta que me pongan más villano de lo que soy, nadie es una blanca paloma” aseguró.