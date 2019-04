Jean Philippe Cretton habló del día que tuvo que informar del accidente en Juan Fernández 16 abril

Sin duda el accidente de Juan Fernández es una de las tragedias más recordadas en la historia reciente. Y uno de los que no olvidará el momento en que se enteró es Jean Philippe Cretton, pues el animador tuvo la difícil tarea de anunciarlo en medio del programa juvenil Calle 7.

Durante el programa “Viva la pipol”, Cretton confesó que ese había sido uno de los momentos más incómodos a lo largo de su carrera.

“Yo creo que lejos fue uno de los momentos más incómodos que me ha tocado vivir como profesional, porque ¿se acuerdan que los rumores de que el avión había desaparecido comenzaron como a eso de las 4, 5 de la tarde? El programa comenzaba a las 6 de la tarde” comenzó diciendo el animador, aclarando que en ese momento los otros canales ya estaban informando el hecho.

“Nosotros seguíamos: ‘¡50 puntos para el equipo amarillo!’, entonces yo estaba muy nervioso, porque sentía que estaba mal lo que estábamos haciendo” aseguró, pues en la avioneta siniestrada se encontraba un equipo de TVN.

Cuando finalmente le dieron el paso para que comunicara la noticia, el productor del espacio, Freddy Stock, le dijo “‘tienes que decir esto tal cual lo voy a decir yo’, y los chiquillos (detrás de cámara) saben que a mí no me gusta trabajar repitiendo, porque no sé donde uno va a llegar”.

Y así lo hizo Jean Philippe, quien finalmente agregó que “por eso se ve en la imagen que está en Youtube, que estoy como un lorito, tratando de filtrar la información que me llegaba, ponerla con mis palabras y ahí después yo me acuerdo que hacemos el pase a prensa”.