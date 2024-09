«Una complicidad con mucho sentido del humor»: Anita Reeves reveló detalles inéditos de su amistad con Felipe Camiroaga

En el capítulo que se emitirá este viernes, del programa de Canal 13 «De Tú a Tú», el que es conducido por Martín Cárcamo, Anita Reeves entregó detalles sobre la amistad que tuvo con el recordado animador Felipe Camiroaga.

Cabe destacar que la actriz tuvo una cercana relación con el popular animador. De hecho, su casa ubicada en Chicureo colinda con la Camiroaga.

Anita Reeves revela detalles de su amistad con Felipe Camiroaga

Martín Cárcamo visitó el hogar de la popular actriz, quien comento que ella llevó a Felipe Camiroaga a vivir a Chicureo.

«Yo lo traje para acá. Le conté que me había comprado este sitio y me dijo ‘quiero ir a verlo’, vino y le fascinó», indicó.

Además, Anita Reeves recordó que «cuando Felipe murió por acá pasaron los aviones, los halcones y yo estaba acá sola, esperando que pasaran».

Por otro lado, la actriz también confesó: «Yo me hacía la lesa de con quién andaba él. Siempre venía por este potrero, de repente pasaba con una señorita, a veces con alguna señora y yo me hacía bien la lesa».

Asimismo, Anita Reeves recordó cuando el conocido animador la visitaba. «Llegaba y traía el halcón, y lo dejaba en una silla», señaló.

Además, sobre su relación con Felipe Camiroaga, indicó: «Éramos cómplices, teníamos una complicidad con mucho sentido del humor y extraordinariamente respetuosa. Yo lo retaba porque no me gustaban los personajes que hacía, los de humor eran tan ordinarios».

Por otro lado, la actriz también se refirió al momento que se enteró de la partida del recordado animador.

«Me enteré poco antes de entrar a escena en una obra de teatro, ‘La casa de Bernarda Alba’. Me llamó una amiga antes de que yo apagara el celular y ella me contó. Yo le dije ‘no, no, eso lo vemos después’. Hice una negación inconsciente un buen rato. Me dije, ‘Felipe debe estar seguro y tratando de ayudar a alguien llevándolo a alguna cuevita o tratando de nadar’. Durante mucho rato me pasé ese rollo», señaló Anita Reeves.

Además, mencionó: «Felipe era un bello, encantador y generoso animal».

Posteriormente, la actriz señaló que «me he visto muchas veces en el rol de mamá» y luego volvió a recordar a Felipe Camiroaga.

«Bueno, este cabro de al lado, no te diré. Él me decía madre a mí», expresó, mientras cárcamo le mostró un registro de la teleserie de TVN, Jaque Mate, donde el recordado animador interpretaba al hijo de Anita Reeves.

«Nuestra relación comenzó antes que eso, pero como en la teleserie yo era su mamá, ahí se hizo más fuerte. A veces yo lo retaba como si fuera un cabro chico. Ahí se dio algo muy especial», expresó.