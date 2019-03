Pamela Díaz contó cómo vivió su separación con su hija mayor 21 marzo

En el capítulo de este jueves de “Viva la Pipol”, se estrenó el nuevo espacio “Aló Pipol“, donde el público pueden enviar preguntas relacionadas a la crianza a través de WhatsApp, mientras el panel busca la mejor manera de encontrar una solución al problema que tienen los televidentes, por medio de sus propias experiencias personales o perspectiva.

Y uno de los casos fue el de una joven de 28 años, con una hija de 8, y que se separó hace casi un año. Razón por la que consultó: “¿Qué hacer para que ella no sufra?”.

Aquí fue cuando la propia Pamela Díaz contó su experiencia sobre su separación con el ex futbolista Manuel Neira.

“Yo me separé cuando la Trini tenía 7 años. Yo soy de la idea que uno tiene que estar bien para que la cosa funcione. Obviamente por dentro estaba con pena, con rabia, con cosas que uno encuentra injustas, pero yo nunca le transmití mi rabia, ni le dije si (Manuel) era buen o mal papá o si me engañó o no me engañó; nunca le hablé mal del papá y traté de que más allá de cómo podrían ser el día de mañana las cosas, tratar que todo fuera normal… ‘armarles un cuento de’” comenzó diciendo la Fiera.

Pero también mencionó que “hoy día los niños están más despiertos de lo que eran tiempo atrás” por lo que era diferente.

Por un lado Gaby Hernández le aconsejó que fuera fuerte y que le diga a su hija que verá a su padre siempre, pero que no vivirá con ellas. Y finalmente Pamela Díaz le dijo que diera tiempo al tiempo.