Acusan a participante de “Resistiré” de agredir a ex pareja 12 marzo

Todavía no comienza a emitirse el nuevo reality de Mega “Resistiré” y las polémicas ya rodean a los participantes del programa.

Es que en esta oportunidad, vuelven a aparecer unas acusaciones públicas que la ex pareja del participante mexicano Eleazar Gómez, hizo en su contra hace unos años, donde aseguraba que el también actor había ejercido violencia física y verbal en su contra.

La actriz Vanessa López fue la que confesó estos hechos a medios de su país como “Hoy” y “Sale el sol”, donde reveló que habían terminado su relación debido a las agresiones que cometía el ahora chico reality.

“Fue una relación con mucha violencia física y verbal (…) Yo no había querido decir nada, porque no sabía qué consecuencias me podría traer, pues he recibido amenazas por parte de él. Y bueno, sirve que si toda la gente sabe que algo me pasa, es responsabilidad de él” dijo la actriz.

Frente a estas declaraciones, en su tiempo la modelo Elia Ezrre, quien estaba en pareja con el actor lo defendió. Pero luego de su terminó, cercanos a la joven declararon que el quiebre se debió a los abusos que recibió por parte de Gómez.

Otra actriz que estuvo con el participante de “Resistiré” es la mexicana Danna Paola, y se rumoreaba que el fin de su romance se debe a este misma razón. Pues una vez los grabaron a la salida de un cine discutiendo y se escuchaba a el gritándole “puta” y “perra”.

Frente a estos rumores, la actriz que forma parte de la serie “Élite” de Netflix no quiso referirse al tema y el único comentario que hizo fue: “No es algo que me interese ni voy a gastar saliva hablando de eso”.