Rafael Cavada tuvo encontrón al aire con abogado que se picó a choro en supermercado 13 febrero

Lo que pasó al interior de un supermercado al sur de Chilito con el abogado que se picó a choro con un grupo de trabajadores ya es una historia conocida para todos, tanto así, que a raíz del odio generado en redes sociales el involucrado decidió comentar las imágenes viralizadas -mira-.

Sin embargo sus excusas no terminaron ahí, ya que el mal portado decidió usar la pantalla de La Mañana De Chilevisión para descargarse. Eso sí, en vez de mejorar la situación la dejó peor, porque no bastándole con tratar mal a los guardias y vendedores de Unimarc, ahora lo hizo con el periodista Rafael Cavada.

“¿Usted tiene problema para controlar la ira?”, preguntó el panelista del matinal por medio de un llamado telefónico. El abogado respondió que no y preguntó con quien hablaba, cuando obtuvo la respuesta, algo picado dijo: “¿Y usted tiene problemas con el alcohol? Porque me lo he topado varias veces en el Liguria”, dejando para adentro a Cavada, quien no dudó en aclarar sus dudas.

