“Me agarraba lo que se movía”: Leo Rey se fue de tarro y confesó que se metió con dos modelos chilenas 25 febrero

Hace algunos días Leo Rey ofreció una entrevista a The Clinic que no dejó indiferente a nadie, ya que más allá de hablar de su carrera como músico, contó detalles de su vida privada, esa que desde el 2006 cuando brillaba como vocalista del grupo La Noche, cambió del cielo a la tierra gracias a su popularidad: “Me convertí en el wn más rico de Chile… La gente quería al grupo por mi, no por los otros wns”, dijo.

Entre varios secretillos que tenía bien piolita, el crespo contó sin pelos en la lengua y a lo chileno, que salía con dos o tres mujeres al mismo tiempo, no tenía problema con eso ya que eran ellas quienes lo buscaban. Es más, asegura que una vez lo secuestraron y le hicieron de todo: “Me subieron a una camioneta y me hicieron de todo; Me tocaron el paquete y el culo”, confesó.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención fue cuando entregó detalles de las famosas nacionales que conoció y con las que vivió romances fugaces. “Me acuerdo de la conductora del Mira Quién Habla, una mina linda, de ojos azules, la Mane (Magdalena de la Paz). Ella me encantaba, yo le mandaba flores, ¡y me correspondía! Besitos cuneteados en el programa, todo”, dijo, para más tarde agregar a otras dos modelos chilenas.

“También tuve un affaire con Adriana Barrientos y con la Kenita Larraín nos dimos unos besos. ¿Viste?” , aseguró.