Cami Recabarren hace reflexión para aconsejar a chiquillas que se cuestionan ser mamás 5 diciembre

Camila Recabarren tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, y por eso, constantemente la chiquilla además de compartir material de su día a día, también hace una que otra reflexión para ayudar a sus fans. Esta vez, fue para aconsejar a las chiquillas que dudan ser mamitas.

Junto a una foto del baúl de los recuerdos de su pequeña Isabella, escribió: “No quería ser mamá en mi vida, pensé que no tenía ese instinto maternal del que todos hablan, en mi embarazo no lo pasé bien tampoco y del papá para qué hablar”, comenzó diciendo.

“Mi hermana siempre me decía ‘espera que nazca así podrás dejar todo lo malo atrás’… Cuando ella nació, les juro que mi vida cambió, no sé cómo explicarles, fue cómo que la vida me dio una nueva oportunidad de ser feliz, de agradecer día a día el estar viva y tener un motivo para despertar cada mañana y salir adelante”, siguió.

Más tarde y para finalizar, agregó que no quiere cambiar el pensamiento de nadie, pero que “es increíble ser mamá, eso te transforma en una leona. Y yo soy feliz junto a ella”, finalizó.

¡Aww!