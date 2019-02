“Te lo mereces”: Raquel Argandoña se va en picada contra periodista deportivo al que le fueron infiel 22 febrero

Hace algunas horas el periodista deportivo Mauricio Mauriciano realizó una entrevista para un canal paraguayo, donde entre otras cosas, habló de la infidelidad que vivió en 2014 por parte de su esposa y el ahora técnico de la selección paraguaya Eduardo Berizzo. “Cuando descubrí todo, fui a la casa de él e inclusive salió él con su mujer a atenderme. Su mujer salió en su apoyo. Lo defendía en su momento pese a la infidelidad, pero al final se separaron y él se quedó con mi señora”, dijo.

Luego de sus palabras, en el matinal Bienvenidos hablaron del tema, siendo Raquel Argandoña la que no dudó en irse con todo contra él, asegurando que debería estar calladito y que todo lo que pasó, se lo merece con creces.

“Mario Mauriziano, eres muy cara de palo. La verdad es que él engañó muchas veces a su ex mujer, muchas veces. Incluso la familia de la ex señora le tapaba muchas cosas para no destruir esta familia”, dijo.

Más tarde agregó que sus dichos solo le hacen pensar que todavía no puede olvidar a su ex y aseguró que: “Las mujeres que conocíamos esta historia decíamos, ‘bien, bien, se lo merece!”, finalizó.

¡Chuu!