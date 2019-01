Tonka se va de tarro y cuenta por qué Parived no va con ella a la gala de Viña 11 enero

Por estos días Tonka Tomicic se encuentra animando el Festival de Las Condes junto a Francisco Saavedra, razón que llevó a los panelistas de su matinal Bienvenidos, a comentar los looks que la animadora ha usado previamente en el certamen de Viña para tener una idea de lo que verán esta vez sobre el escenario de la comuna.

Mientras revisaban las imágenes, su compañera de trabajo Raquel Argandoña señaló: “¿Te puedo preguntar algo, con respeto? ¿Tú siempre prefieres ir sola a la gala, sin tu marido Marco Antonio… a él no le gusta?”.

(También te puede interesar: Tonka responde sin pelos en la lengua a quienes se burlan del caracho de Parived)

Sin pelos en la lengua la modelo respondió que a él simplemente no le gusta y que ella no tiene problema con eso, “yo creo que cada uno con su pega. Nunca me ha acompañado, creo que una vez fue conmigo a la cena, pero fue la única vez”, aseguró.

Por otro lado, reconoció que lo prefiere así también porque “es demasiada exposición y ¿para qué?”.