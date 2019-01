Seguidores de Faloon la defienden de ofensas que recibió en Instagram 18 enero

Constantemente Faloon Larraguibel debe usar sus redes sociales para responder a los mal hablados que la hacen pebre por una u otra razón. Pero esta vez, fueron los mismos seguidores quienes la defendieron de las recientes ofensas que recibió en su cuenta de Instagram.

Resulta que la ex chica Yingo publicó una selfie que a muchos no le gustó y quienes no encontraron mejor idea que decirle fea. “Tan feita con tanta operación”, “tu cara cambió ya no eres bonita”, “¿alguien le puede decir que se ve horrible con esa boca?”, le escribieron.

Es por eso que los más fieles a ella respondieron uno por uno los comentarios en mala onda, mientras que ella, solo se resumió a responder que “la belleza es subjetiva”