Seguramente la frase que se mandó el escritor francés Yann Moix será una de las más recordadas del año pero no por ser buena, sino todo lo contrario. Y es que en una entrevista que le realizó la revista Marie Clarie para hablar sobre su nuevo libro aseguró que las mujeres de 50 años no pueden ser amadas. “No es posible… (son) demasiado, demasiado mayores”, dijo.

Más tarde, aseguró que a su edad no podría enamorarse de alguien que tenga esa edad porque las prefiere más jóvenes: “Prefiero los cuerpos de mujeres más jóvenes, eso es todo. Punto y final. El cuerpo de una mujer de 25 años es extraordinario. El cuerpo de una de 50 no lo es en absoluto”, agregó.

Pero la cosa no quedó ahí, porque el suelto de lengua confesó que solo sale con mujeres asiáticas, “coreanas, japonesas o chinas… Ese tipo es lo suficientemente rico, grande e infinito como para no sentirme avergonzado”.

Como era de esperarse algunas chiquillas no demoraron ni dudaron en manifestar su opinión a través de redes sociales, es por eso que su compatriota comediante Marina Foïs de 49 años no dudó en escribir con ironía que, “me queda un año y 14 días para acostarme con el novelista”.

¡La volaita!

Plus que 1 an et 14 jours pour coucher avec #yannmoix #inchallah ça se fait 🤞🏻🤞🏻🤞🏻

— foïs marina (@foismarina) 7 de enero de 2019