César Campos rompe en lágrimas al hablar de la PLR que le dieron en Chilevisión 3 enero

Hace algunos días nos enteramos que luego de cinco años en Chilevisión a César Campos le dieron la PLR de la casa televisiva donde animó programas como Manos Al Fuego, Sabingo y Espías Del Amor.

Y aunque hasta el momento no había hablado al respecto, este jueves lo hizo en Muy Buenos Días. “Por primera vez en mi carrera me echaron”, dijo, para luego asegurar entre lágrimas que lo que más le dolió fue no poder despedirse de su público. “Quisiera agradecerle a la gente que nos vio cada fin de semana, de norte a sur. A las personas que nos abrieron sus casas, su corazón, y que me contaron sus historias”, dijo en el matinal de TVN.

Cabe mencionar que aunque no atraviesa un buen momento profesional, a modo personal está pleno, feliz y próximo a casarse con su peor es ná Diego Barrios.

¡Mucho ánimo para él!