Perros que esperaron horas a que su dueño fuera atendido en un hospital ablandan la cuchara en redes 13 diciembre

Cada cierto tiempo aparece en redes sociales alguna historia que le ablanda la cuchara incluso a los más duros, como una reciente que se registró en la puerta de un hospital en Brasil que reafirma el viejo refrán que dice: “El perro es el mejor amigo del hombre”.

Una chiquilla que trabaja en el lugar, publicó en su cuenta de Facebook una foto donde aparecen cuatro perritos esperando en el centro de salud a que su dueño fuera atendido. De hecho, sus compañeros de trabajo le confesaron que los animales llevaban cuatro horas ahí, desde que su amo ingresó a urgencia.

“Con tanta gente mala por ahí, hoy me encontré con esa escena. En el hospital que trabajo, a las 3 de la madrugada, mientras su dueño (habitante de la calle) estaba siendo atendido, sus compañeros esperaban en la puerta”, comenzó escribiendo.

Al mismo tiempo, agregó que él es: “Una persona simple, sin lujos, que depende de la ayuda para vencer el hambre, el frío, los dolores, las maldades del mundo, tiene a su lado los mejores compañeros y el intercambio es recíproco. Intercambio de amor, cariño, calor, comprensión… Una persona que nos confesó que deja de comer para alimentarlos. No sé cómo es su vida, porque está en la calle, y no me importa ni lo juzgo, pero admiro el respeto y el amor que tiene por sus mascotas. Verlos así, esperando en la puerta, sólo muestra lo mucho que son bien cuidados y amados. Ay, si todos fueran así…. si no tuvieran maldad, malos tratos….”, escribió Cris Mamprim.

Su post, ha sido compartido más de cien mil veces y en los comentarios, aparecieron personas que quieren ayudar a los perritos y a su dueño.

¡Aww!