Claudia Schmidt filtra comparte pantallazos del resto de la pelea con Mariela Sotomayor 13 diciembre

Hace algunas horas les contamos que Claudia Schmidt filtró un mensaje con amenazas que le envió Mariela Sotomayor tras su abrupta salida de Intrusos -revísala acá-. Y aunque la uruguaya solo había publicado una parte, hoy decidió compartir los pantallazos del resto de la pelea.

Fue a través de Whatsapp que la cosa siguió así, luego de que la panelista tratara de mentirosa a la periodista: “Tú empezaste… Cuando trabajaba con ustedes no me dejaban hablar y ahora empiezan el programa hablando de mi… No hablen más y listo, no es necesario. Como quieras ¡Te lo advertí!, escribió Sotomayor.

Por su parte, Schmidt respondió asegurando que “aquí la diferencia entre tú y yo es que todo lo que digo es verdad y tú le mientes a todos. Haz lo que quieras… Tus amenazas a mi no me llagan”.

