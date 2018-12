Pancha Merino posó en trikini para nuevo proyecto y está feliz de hacerlo a su edad 13 diciembre

Si bien la edad no es un impedimento para hacer lo que se tenga en mente, no faltan los mal hablados que ponen límites a aquellas personas que se atreven a jugársela con lo que se les antoje. Eso bien lo sabe Francisca Merino, quien dejando atrás todo lo que puedan decir, posó en trikini para una sexy sesión de fotos.

Las imágenes que son parte de un nuevo proyecto de la ex panelista de Bienvenidos, será dado a conocer a través de Instagram y estuvieron a cargo del gráfico Mario Salazar, quien conoce hace varios años a la actriz chilena.

“Antes era más enrrollada con mi cuerpo, como que me encontraba pati corta y me cargaba hacerme fotos en traje de baño. Ahora me relajé, y eso que he subido cuatro kilos desde que no estoy en el matinal. Tengo 45 , ¿y qué?”, dijo orgullosa.

¡Esa es la actitud!