Gary Medel dedica emotivo mensaje a su hija en el cumpleaños número 10 4 diciembre

Cuatro hijos tiene el futbolista nacional Gary Medel, quien no tiene problemas en publicar constantemente en sus redes sociales fotos y videos de sus retoños. Sin embargo, hay una de ellas con quien no comparte mucho.

Se trata de Agustina, chiquilla que este 4 de noviembre está cumpliendo diez años, y a quien El Pitbull no dudó en dedicar un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram: “Feliz cumpleaños morena mía… Que seas muy feliz por siempre ¡Te quiero mucho!”, escribió.

(También te puede interesar: Cami Recabarren se va de Hola Chile y se manda finita indirecta)

Cabe mencionar, que hace algunos años Gary fue invitado al programa Biografías de Iván Núñez, a quien en ese momento le comentó que no ha tenido una relación cercana con la niña por diferentes problemas personales: “Es complicada, la veo poco… Es por culpa mía, porque no me he acercado mucho. Creo que no he sido un buen padre con la Agustina, pero también es por culpa de la madre, que me la ha alejado un poco. Soy consciente de la situación que estoy viviendo con mi hija”, señaló.

¡Felicidades!