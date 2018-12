Ya les habíamos comentado que hace algunas semanas se filtró una foto que mostraba a Carmen Zabala en las grabaciones de Verdades Ocultas. Desde ahí, muchos especularon las razones de su regreso, esas que comenzaron a aclararse en el reciente capítulo.

Sí, porque este martes la chiquilla que dio vida a Agustina en la teleserie de Mega hizo su esperado regreso, en una escena de flashback que mostró las imágenes de cuando ella conversaba con su amiga turca Belma, quien la ayudó a convertirse en Amelia.

Todo esto, hizo que los más nostálgicos pidieran el regreso de la chiquilla y aseguraran, que ella es irremplazable.

