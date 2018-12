Cami Recabarren se va de Hola Chile y se manda finita indirecta 3 diciembre

Hace algunas horas y a través de Instagram, los seguidores de Camila Recabarren se enteraron que la chiquilla salió inesperadamente de Hola Chile, matinal de La Red de donde fue panelista hasta el pasado viernes.

Y aunque la modelo le agradeció a sus compañeros de trabajo todo lo que le enseñaron, junto a una foto en la misma red social, al mismo tiempo se mandó una indirecta finita en las historias, las que de hecho, no dejaron indiferente a nadie.

“Lástima que no pude despedirme. Pero la tv casi siempre hace eso, no se por qué. Ya, pero tengo mis redes para ir informando lo que viene”, escribió por un lado la ex chica reality, para más tarde agregar que nunca cambiará sus convicciones por los que “están acostumbrados a la gente chupa pi…, que dice sí a todo”.

¿Para quién habrá ido dirigida?