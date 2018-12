Foto en bikini de Carla Ballero genera preocupación entre sus seguidores 14 diciembre

Carla Ballero sabe bien que cada vez que publica contenido en su cuenta de Instagram, le van a llover comentarios en mala onda, porque así ha sido durante los últimos meses. De hecho, hace poco subió una foto en bikini que, más que críticas, generó preocupación entre sus seguidores.

Y es que según todos ellos, la ex chica Morandé baja de peso cada día y no es un buen ejemplo para las niñas que la siguen. “Hay mucha gente que va a querer imitar tu cuerpo y no está bien”, “pareces enferma”, “¿no será mucha delgadez”, “que nervios tus huesos”, le escribieron.

Cabe mencionar que hace algunos meses la hermana de Álvaro Ballero, chata de los copuchentos, decidió responder y asegurar que está feliz con su cuerpo.