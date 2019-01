En Instagram hacen pebre a Gala por publicar foto con hija mayor de Huaso Isla 31 diciembre

Desde que están juntos Gala Caldirola y Mauricio Huaso Isla han formado una familia muy querida por los seguidores de ambos. Así se lo hacen saber a los tortolitos constantemente a través de redes sociales. Sin embargo, hace poco hicieron pebre a la española por subir una foto con Martina, hija mayor del futbolista.

Y es que según los más pesados de Instagram la ex chica reality no debería subir imágenes de la pequeñita de seis años, ya que su mamá -ex del seleccionado nacional-, no quiere exponerla a comentarios mal intencionados.

“Estos días en Chile están siendo maravillosos porque estamos todos juntitos. Las circunstancias a veces lo impiden, pero el amor cruza océanos y rompe barreras… Mi familia es todo para mi y verlos felices, es razón suficiente para serlo yo también”, escribió ella.

En respuesta, recibió: “No muestres a la niña, su mamá no lo hace”, “deberías taparle la cara a la Marti”, “sorry lo metida, pero si la mamá de la niña no la expone en redes sociales, por la razón que sea, ¿no sería mejor que tú tampoco lo hagas?”.

¡Chuu!