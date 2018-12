Verdades Ocultas: Carlos Díaz adelanta qué le hará el malvado Leonardo a María Luisa 7 diciembre

Una nueva víctima está en manos de Leonardo por estos días en Verdades Ocultas. Y es que el malvado personaje protagonizado por Carlos Díaz se vuelve cada día vez loco del mate con aquellos que le jugaron chueco a lo largo de su vida.

Es por eso, que ante la expectación de los seguidores de la teleserie de Mega, el actor decidió adelantar qué es lo que le hará a María Luisa, quien está sufriendo todas las torturas del mal portado por haberle ocultado que Amelia, en realidad es Agustina.

“Él no quiere matarla, la quiere torturar para cumplir con su venganza. Ahora, no sabemos qué va a pasar, Leonardo siempre tiene una cosa psicopática y no sabemos si mañana va a querer matarla, pero su objetivo final no es ese”, comenzó diciendo.

Más tarde, agregó que: “Esta teleserie es tan inesperada y tiene tantas vueltas que ahora nuevamente va a venir una vuelta. Hay que pensar cómo podría ser este fin de la tortura… puede ser una muerte u otra cosa, pero va a tener un final distinto y que desata otra historia dentro de la teleserie”.

¡Uhh!