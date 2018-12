Betsy Camino cumplió su mayor deseo navideño 26 diciembre

En época navideña de por sí la gente se pone más nostálgica que de costumbre, sobre todos quienes están lejos de sus familias, como es el caso de Besty Camino, la que a través de su cuenta de Instagram le contó a sus seguidores que cumplió su mayor deseo de Noche Buena.

Y es que desde Cuba la chiquilla recibió a su mamá y hermana que llegaron hasta Chilito para regalonear de lo lindo junto a la morenaza que se encuentra viviendo en nuestro país hace un par de años. De hecho, fue a LUN que la modelo aseguró que se quedarán con ella durante noventa días.

“El clima les cayó muy mal. Me dicen que no hay aire, que no soportan el calor”, dijo.