Seguidora le sacó choros del canasto a Angie Alvarado con feo comentario 28 noviembre

Definitivamente las redes sociales son un arma de doble filo, ya que así como los personajes del espectáculo pueden recibir buena onda por parte de algunos, por otro, solo reciben comentarios descalificativos, como pasó con Angie Alvarado hace algunas horas.

Resulta que la hija de La Geisha chilena compartió una selfie en su cuenta de Instagram, en la que una seguidora mal portada le comentó: “Que horrible te ves así de operada, ya te pareces a Michael Jackson”, le escribió.

(También te puede interesar: Luli compartió foto con Tonka y sus seguidores hicieron hirientes comparaciones)

Luego de leerla, la chiquilla no dudó en responderle sin pelos en la lengua. “Qué atroz galla, que bueno que no somos amigas, así no tienes que salir conmigo para no pasar vergüenza… Ridícula”.

¡Chuu!