Durante la mañana de este miércoles la periodista de Bienvenidos Marilyn Pérez, realizaba un despacho en directo desde Cerro Navia, donde un voraz incendio arrasó con una casa y dejó a dos personas fallecidas.

Además de esos datos, a medida que pasaban los minutos, la profesional le informó a sus compañeros en el estudio que varios cachorros habían perdido la vida producto de las llamas, quedando solo la mamá y dos crías que necesitaban ayuda urgente. Situación que la hizo emocionarse hasta las lágrimas, tanto, que incluso logró traspasar su dolor a quienes la veían desde sus casas.

Todo esto, hizo que la periodista se ganara el amor y el cariño de la gente a través de redes sociales, quienes no demoraron en solidarizar con ella y dejarle muestras de cariño. “Necesitamos más gente como tú en tv”, se podía leer en Twitter.

Oh! Me hizo largar una lágrima la tremenda Marilyn Pérez al quebrarse en pantalla por perrita que perdió a 3 de sus 5 cachorros en incendio. Tmbn me ha ocurrido al aire por casos similares y te entiendo 100%. Abrazo apretadisimo y Mis respetos 👏👏#Bienvenidos13

— Gonzalo Barrera (@gbarrerac) 14 de noviembre de 2018