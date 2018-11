Chiquilla de Concepción la rompe en redes gracias a su desatada risa 14 noviembre

Una chiquilla oriunda de Concepción se hizo viral hace algunas horas en redes sociales, luego de que subiera un video donde se podía escuchar su contagiosa y desatada risa. De hecho, las imágenes ya tienen más de treinta mil reproducciones y cientos de comentarios en Twitter.

En la captura de Paula Olivares se puede ver a Firulais, el perro de su vecina, desorientado sobre el techo de su casa y a quien no dudó en grabar para las historias de su Instagram. “Vecina baje al perro”, “se asustó el wn”, se podía escuchar.

Al ser consultada por La Estrella de Concepción, la penquista aseguró que: “Ese día estaba acostada y vi por la ventana al perro de la casa de al frente sobre el techo. No sé cómo llegó ahí, pero no bajaba y me maté de la risa mientras grababa”.

Más tarde y por la popularidad de su video, confesó que su risa fue compartida en un Instagram de memes y que “de repente comenzaron a llegar muchos seguidores nuevos… Ahí, de un momento a otro, aumentaron en seis mil las personas que me seguían en Instagram. Y ha seguido así en los últimos dos días”.

¡Mira!