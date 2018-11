Fran García-Huidobro confesó por qué no quiso trabajar con Cristián Sánchez 12 noviembre

En el reciente capítulo de Primer Plano, Francisca García-Huidobro le contó a sus compañeros de programa que cuando la producción andaba en busca de un acompañante para ella en la animación, tras la salida de Jordi e Ignacio Gutiérrez, uno de los candidatos fue Cristián Sánchez, quien incluso grabó el piloto para el estelar.

Sin embargo, lo que muchos no sabían, es que la actriz no quería trabajar con el esposo de Diana Bolocco, no por mala onda, sino por un comportamiento característico del chiquillo.

“Yo no quería trabajar con él porque es muy llorón, llora hasta en en los pasillos durante los programas”, dijo sobre la situación que se dio antes de la llegada de Julio César Rodríguez.