Peka de Morandé con Compañía le respondió a seguidor sapo 12 noviembre

Ingrid Parra o Peka, como se le conoce en televisión, durante el último año ha hecho de las suyas en Morandé con Compañía, estelar donde se luce cada fin de semana con sus compañeros de El Muro.

Todo esto, ha hecho que los seguidores de la chiquilla hayan ido creciendo y la relación con ellos se haya vuelto cercana a través de redes sociales.

Y precisamente uno de ellos, le preguntó hace algunos días si se ha hecho alguna operación en el cuerpo para tenerlo tan bonito. Por lo que ella decidió responderle sin problema, ya que es algo que le plantean constantemente.

“No tengo ninguna cirugía en el cuerpo y si tuviera alguna, no tendría ningún problema con decirlo… Ahora, eso no quiere decir que no me las haga en algún momento”, aseguró la actriz.

