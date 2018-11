Esposa de Gary Medel toma importante decisión profesional 16 noviembre

Hace algunas horas Cristina Morales, conversó con Las Últimas Noticias para contar que tiene un nuevo proyecto profesional y que su marido, Gary Medel, está feliz y la apoya completamente.

Y es que la periodista de deportes aseguró que volvió a estudiar, porque después de cinco años en casa, se dio cuenta que no quiere seguir a la sombra del futbolista: “Después de tanto tiempo parada, toca reciclarse. Mi nuevo reto es sacarme un curso de marketing que dura dos años. No va a ser fácil sentarse otra vez y volver a tener exámenes, pero con ganas todo se puede. Estoy feliz de compartir con vosotros el comienzo de mi nueva etapa”, dijo al diario nacional.

Todo esto, porque la chiquilla siempre ha sido independiente, de hecho, cuando era más joven estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Además, no le gusta ese prejuicio que existe con las esposas de los jugadores de fútbol.

“Actualmente tengo una buena situación porque él trabaja muy duro por su familia. Y se lo agradezco un montón, pero no voy a estar toda la vida a la sombra de mi marido porque, sinceramente, no hay nada como sentirse independiente. Esa Cristina volverá. Por eso quiero estudiar. No me voy a quedar solo en el papel de mamá y esposa”, agregó la española.

¡Muy bien!