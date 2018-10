Paola de Morandé con Compañía dedica foto y emotivo mensaje a su hija 4 octubre

Once años tiene la hija mayor de Paola Troncoso, quien cada fin de semana se luce con sus rutinas de humor en Morandé Con Compañía, donde da vida a Polillita, a la mamá de Miguelito, entre otro personajes.

Pero hoy la actriz decidió dejó atrás su protagonismo para dárselo a su pequeña, a quien le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para agradecerle por ser tan buena hija y por seguir sus valores hasta el final sin importar que no sea aceptada por los demás.

“Me siento orgullosa de ella, de ver que es una niña tan madura y sana… Ella siente que no siempre es aceptada por sus pares al verla tan simple y por qué no decirlo, cariñosa, en un mundo en donde sólo importan las apariencias”, comenzó diciendo.

También te puede interesar: Galán de Mega deja la grande con foto de cuando era cabrito)

Más tarde agregó que siempre da lo mejor de sí por los demás, pero no siempre recibe lo mismo y por eso se decepciona. Pero, “sé que todas las penitas que ahora pasa la harán más fuerte aún y grande, pero grande de verdad… Es un ser humano maravilloso”.

Finalmente, cerró su dedicatoria confesando que: “Me encanta que me diga, ‘mamá se que puedo tener amigas pero nadie me cuidará o me dará un mejor consejo que tú, por eso te cuento todas mis cosas’”.

¡Lee el mensaje completo!