Mamita tapó bocas a quienes la critican por no emperifollarse como antes 4 octubre

Definitivamente la maternidad cambia las prioridades de las mujeres y justamente eso es lo que ha querido reflejar en un post de Facebook Amy Weatherly, una mamita que quedó indignada después de que un amigo la criticara por salir de casa con zapatillas deportivas y sin maquillaje.

Amy, que tiene tres hijos quedó impactada con sus palabras y decidió publicar un mensaje en la red social que le ha valido sendos aplausos de los usuarios.

“En una vida pasada, en una galaxia muy lejana, era la chica que solo se vestía con cuñas y tops de moda. Era la chica que nunca iba sin maquillaje y que siempre lucía impecable. Era la chica que nunca olvidaba llevar joyas, gloss en los labios y capas de maquillaje. Siempre estaba perfecta. Fui votada como la ‘chica más femenina’ y la que ‘mejor llevaba los tacones’… pero algo que tuvo que ver con mi tercer hijo me obligó a dejar eso de lado”, partió diciendo.

Para agregar más tarde: “Ahora tengo más confianza en mí misma. Estoy más segura. Tengo menos probabilidades de pasarme el día llorando por una ruptura sentimental o de perderme una noche con mis amigas porque tenga el pelo sucio. Tengo menos posibilidades de caer en una depresión porque alguien ha decidido que no le gusto, o de llenarme de inseguridades porque no me han invitado a una fiesta”.

“Lo cierto es que me gusta bastante mi yo de ahora, más de lo que me gustaba antes. No volvería a ser aquella chica con el pelo bonito y los pantalones ajustados por nada del mundo. Simplemente tienes que dejar ir las cosas que durarán un tiempo por las cosas que durarán por generaciones y generaciones y generaciones. La belleza es una cosa del exterior. La hermosura es una cosa del interior. La hermosura es lo que amas, a quien amas y cómo lo haces”, cerró de manera magistral la joven madre.

¡Tapa boca para los mal hablados!