Lucho Jara se va de tarro y cuenta el ultimátum que le dio su mujer antes de pisar el palito 5 octubre

Casi treinta años de matrimonio lleva Lucho Jara con Silvana Hasbún, chiquilla que le robó el corazón cuando era solo un lolito. Sin embargo, hace algunas horas el animador de Mucho Gusto contó que estuvo a punto de no pisar el palito por ser mamón.

El cantante nacional le contó a sus compañeros de panel que a 27 horas de su matrimonio por la iglesia y recibiendo los regalos de sus invitados, su futura esposa le dijo: “‘Te quiero hacer una pregunta, ¿tu mamá se va a meter en todo lo que significa esta casa?'”.

(También te puede interesar: Aldo Duque tiró talla sobre los inmigrantes y lo hicieron pebre en Twitter)

Él sin responder todavía, seguía escuchando atentamente a su mujer, quien minutos después le dio un ultimátum. “Si tu mamá se va a meter en todas las decisiones de esta casa, yo no me caso”. Fue ahí que se puso los pantalones y le respondió, “Mañana nos casamos, hasta mañana mi mamá no se mete más en este lugar… Pero fue pelea”.

¡La volaita!