Picarón se fue a vivir a una cueva y es conocido por presumir a las turistas que les echa el ojo

Lothario Chatupoom Losiri tiene 47 años y desde hace un tiempo es una verdadera celebridad en redes sociales, donde se hizo conocido por vivir en una cueva en una isla tailandesa y cachetonearse a diario por las bellas chiquillas a las que le echa el ojo y pasan la noche a su lado.

“El hombre de las cavernas”, como se hace llamar en Facebook, publica constantemente fotos con jóvenes turistas que lo visitan y que acuden a su “casa” para estar con él, porque como es músico les canta para engatusarlas.

En su cuenta de Facebook, el chiquillo cuenta constantemente las historias de sus conquistas. En uno de sus relatos más recientes contó cómo conoció a una chica rusa. Según él, el primer contacto se limitó a un simple “hola”, ella luego le pidió que la llevará a conocer la cueva y finalmente terminaron desnudos en el lugar.

Sin embargo, no todos están tan felices con el vivaracho, ya que algunos vecinos lo denunciaron por indecencia. De todas maneras, la policía que realizó la investigación no encontró nada ilegal en la cueva, porque Lothario aseguró que “las mujeres que duermen acá no lo hacen forzadas” y además “a veces no tenemos sexo. Solo nos abrazamos hasta la madrugada”.