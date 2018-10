Leandro Penna se refirió al nuevo peor es ná de su ex Lisandra 4 octubre

Aunque hace algunas semanas surgió el rumor de que Lisandra Silva inició una relación con Raúl Power Peralta tras su término con Leandro Penna, las dudas quedaron atrás cuando la cubana compartió una foto junto a él y escribió: “Te extraño” -mira-.

Sobre eso y otras cosas habló el che en el reciente capítulo del programa Síganme Los Buenos, espacio donde reconoció que aunque fue difícil debe seguir adelante, “no se acabó mi vida… ¿qué puede pasar?”.

Por otro lado, cuando Julio César Rodríguez, conductor del espacio le preguntó sobre el video que su ex y el bailarín grabaron juntos, aseguró que: “A mí me gustó, fue muy profesional… Me encanta que la persona que tengo al lado se sienta libre”.

Así entonces, agregó que después de la PLR han conversado un par de veces por teléfono y que sobre este supuesto nuevo romance, “esté con quien esté ella, yo le voy a desear lo mejor… Me quedo con los lindos momentos junto a ella”.