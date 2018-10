La segunda temporada de Rojo empezó con todo y los televidentes ya tienen a sus nuevos competidores y coachs favoritos. Así lo demostraron en Twitter hace algunas horas con varios comentarios que hacían referencia a Carolina Soto.

Y es que un sinfín de usuarios aplaudieron la actitud de la cantante, luego de que defendiera a uno de sus pupilos que recibió mala nota por parte del resto del jurado, razón que no la dejó para nada conforme y la hizo hablar.

“Con todo respeto no estoy para nada de acuerdo con el jurado, perdón. Para Abimelec hoy fue un día muy duro. Él y yo sabemos por qué… Aún así él se paró en ese escenario y no tuvo ninguna justificación… Es súper difícil pararse ahí con lo que te pasó hoy día”, dijo.

Sus palabras hicieron que los seguidores del programa la trataran de “guerrera defensora” y destacaran que el competidor no se excusó en su problema para dar pena y recibir mejor calificación.

Me parece piola que abimelec no haya contado su problema personal,eso muestra que no está ni ahí con ‘dar pena’ para que le suban la nota como muchos dicen por aquí cuando incluso él ni siquiera puso el tema FUE SU COACH,el dijo que no pasaba nada.#Rojo2daTemporada

— Ahji3 (@Ahjji3) 3 de octubre de 2018