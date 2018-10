Ex chica reality anunció el nacimiento de su primer hijo 26 octubre

Durante los últimos meses los seguidores de Melina Figueroa habían estado expectantes con la llegada de su primer hijo, ese que nació fruto de la relación con su marido mexicano Emiliano Castro, a quien conoció en el país azteca donde vive ahora.

La ex participante de Doble Tentación mantuvo informada a la gente a través de redes sociales, a quienes les contó este viernes que después de veintiocho horas de parto su bebé por fin llegó en el día más feliz de su vida.

(También te puede interesar: Actriz de Perdona Nuestros Pecados contó que está embarazada)

“¡Ya nació! por parto natural, por agua, junto a mi pareja que amo con el alma, que me acompañó en todo momento. Ian Emiliano, hijo hermoso, no puedo explicar el sentimiento de amor, de felicidad, no puedo parar de llorar”, escribió.

¡Aww!