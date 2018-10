Así reaccionaron en Twitter con el reciente capítulo de Verdades Ocultas

Aunque muchos seguidores de Verdades Ocultas están chatos de la teleserie por su alargue y por las cosas inesperadas que han ido pasando con varios de sus personajes, los fanáticos más fieles quedaron felices con el reciente capítulo.

Y es que Maite, chiquilla que lo ha pasado pésimo durante este último tiempo, por fin recibió una noticia que la hizo feliz; Eduardo, el mismo que en algún momento pensó que eran hermanos, le ofreció matrimonio, a lo que ella respondió con un rotundo sí.

Propuesta que llevó a los televidentes a manifestar sus emociones a través de Twitter, quienes señalaron estar contentos porque la cabra está sonriendo de nuevo y porque finalmente, hay parejas felices en la trama.

¡Mira!

La Maite está -más o menos- feliz…. Me pregunto con que tragedia la van a sorprender ahora :/ #VerdadesOcultas

#verdadesocultas Ojalá que por fin terminen el arco de la Maite… no se me ocurre que mas tragedias le puedan pasar (en realidad si se me ocurren pero la novela se expandería exponiencialmente hasta el infinito)

— Lucien Zevzenjo (@LucienZevzenjo) 16 de octubre de 2018